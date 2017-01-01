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ДТП на улице Буракова в Москве

Автор:
olshin
Дата публикации:
19.04 22:07
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ДТП с участием 4 автомобилей произошло между домами 5К2 и 6 на улице Буракова в Москве.

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