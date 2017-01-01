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Украшение фасада Министерства обороны РФ ко Дню Победы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19.04 22:13
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В столице начали подготовку ко Дню Победы. Фасад Министерство обороны РФ украшают к 9 мая.

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