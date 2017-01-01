Украшение фасада Министерства обороны РФ ко Дню Победы
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19.04 22:13
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- 30
В столице начали подготовку ко Дню Победы. Фасад Министерство обороны РФ украшают к 9 мая.
- 30
В столице начали подготовку ко Дню Победы. Фасад Министерство обороны РФ украшают к 9 мая.
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