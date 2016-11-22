Лодочную станцию в ЦПКиО им. Горького подготавливают к открытию
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19.04 22:56
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- 28
В ЦПКиО им. Горького идёт подготовка к открытию лодочной станции.
- 28
В ЦПКиО им. Горького идёт подготовка к открытию лодочной станции.
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