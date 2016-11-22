s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Лодочную станцию в ЦПКиО им. Горького подготавливают к открытию

Лодочную станцию в ЦПКиО им. Горького подготавливают к открытию

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19.04 22:56
  • 28
  • 0

В ЦПКиО им. Горького идёт подготовка к открытию лодочной станции.

  • 28
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
00:45 | denis947
Один человек пострадал в ДТП на Южнопортовой улице в Москве
17 0
00:15 | Uwis
Первые пассажиры прокатились сегодня по канатной дороге через Москва-реку
221 0
22.11.2016 20:02 | Artem_077
Спасский мост, Москва-река и лодочная станция в зимний период