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Подготовка к весенне-летнему сезону Андреевской набережной

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19.04 22:58
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В столице продолжают отмывать от пыли и грязи набережные. Работники Гормоста тщательно моют Андреевскую набережную.

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