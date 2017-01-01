Подготовка к весенне-летнему сезону Андреевской набережной

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19.04 22:58

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В столице продолжают отмывать от пыли и грязи набережные. Работники Гормоста тщательно моют Андреевскую набережную.