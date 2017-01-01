Подготовка к весенне-летнему сезону Андреевской набережной
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19.04 22:58
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- 27
В столице продолжают отмывать от пыли и грязи набережные. Работники Гормоста тщательно моют Андреевскую набережную.
- 27
В столице продолжают отмывать от пыли и грязи набережные. Работники Гормоста тщательно моют Андреевскую набережную.
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