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Шквалистый ветер и волны на реке 19 апреля в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19.04 22:59
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В столице целый день наблюдается шквалистый ветер. На Москва-реке заметны волны. Светило солнце и было +11°С.

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