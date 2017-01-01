Шквалистый ветер и волны на реке 19 апреля в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19.04 22:59

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В столице целый день наблюдается шквалистый ветер. На Москва-реке заметны волны. Светило солнце и было +11°С.