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Покраска Пушкинского моста в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19.04 23:01
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Работники Гормоста осуществляют покраску частей Пушкинского моста, подготавливая его к новому сезону.

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