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Нарциссы и тюльпаны распустились в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19.04 23:03
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На столичных клумбах распустились нарциссы и тюльпаны. Уже совсем скоро столица наполнится всеми красками весны.

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