Создание мест для отдыха у фонтана в ЦПКиО им. Горького
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19.04 23:06
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- 33
Возле фонтана в парке Горького создают места для отдыха - традиционные настилы и скамейки из дерева.
- 33
Возле фонтана в парке Горького создают места для отдыха - традиционные настилы и скамейки из дерева.
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