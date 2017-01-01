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Создание мест для отдыха у фонтана в ЦПКиО им. Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19.04 23:06
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Возле фонтана в парке Горького создают места для отдыха - традиционные настилы и скамейки из дерева.

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