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С 20 апреля в Москве открываются ярмарки выходного дня

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19.04 23:22
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С пятницы, 20 апреля, в Москве откроются традиционные ярмарки выходного дня. Начало их торговой деятельности начинается со второго весеннего месяца, когда в Москве устанавливается достаточно тёплая погода. По всей Москве откроются 102 ярмарки. Они будут располагаться во всех московских округах. Здесь желающие смогут приобрести свежие овощи, фрукты, мясо, птицу и прочую нужную для домашнего хозяйства продукцию. Кроме российских производителей, свои товары на московские ярмарки выходного дня доставят продавцы из Киргизии, Казахстана, Армении и Белоруссии. Ярмарки, в основном, работают 3 дня: с пятницы по воскресенье. Время работы: с 9.00 до 20.00.

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