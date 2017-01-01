Поток машин на Онежской улице в Москве регулирует инновационная система «умных» светофоров

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31 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206027

На севере столицы, на Онежской улице, внедрили уникальную для столицы передовую систему светофорного регулирования. Совместный российско-японский пилотный проект был запущен летом 2017 года и хорошо себя зарекомендовал.Исследования показали на этом участке снижение заторов на 40%, замеры трафика проводились в утренние и вечерние часы пик.Японская система управления установлена на отрезке протяжённостью 2 километра на пяти последовательно идущих перекрёстках от пересечения Онежской и Флотской улиц в сторону центра. На каждом перекрёстке установлены датчики, которые считывают количество машин и передают эту информацию специальному оборудованию – контроллеру, управляющему работой светофора. Сигнал передаётся на следующий перекрёсток, чтобы, соответственно, уменьшить или увеличить количество секунд, отведённых на работу зелёного сигнала светофора.Подобные инновационные детекторы применяются и в Японии. Умная система сама определяет, где сконцентрирован наибольший поток, и даёт ему преимущество в движении. Если на прилегающих улицах нет затора, то Онежскую улицу можно проскочить по «зелёному коридору» – на все разрешающие сигналы светофоров.Контроллеры заключены в специальные шкафчики рядом со светофорами на перекрёстках – благодаря им и идёт обмен информацией. Одно из преимуществ системы – автономность: для её работы не требуется установка широкомасштабной системы централизованного управления светофорами, что позволяет сократить затраты на установку оборудования.Онежская улица выбрана для эксперимента не случайно: она довольно показательна для оценки эффективности. Сюда сходятся потоки с двух мощнейших магистралей: платная трасса М-11 и «классическая» Ленинградка. По этому отрезку многие объезжают пробки, и утром здесь сильный поток в центр, а вечером – из центра. Система ежеквартально представляет отчёты и проводятся исследования того, как работает оборудование японской корпорации.