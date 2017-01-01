Культурно-образовательный фестиваль «Литературный рельс» состоялся в Московском метро
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 19.04 23:23
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Более 40 участников в Технической библиотеке Московского метрополитена прочитали стихотворения о транспорте или путешествиях. После выступления каждый из них получил памятный подарок – часть настоящего рельса Московского метрополитена. Гости смогли послушать увлекательную лекцию об истории Технической библиотеки метрополитена, а также посмотреть демонстрацию легендарной Большой советской энциклопедии из фондов библиотеки и библиотекарских печатей, которые использовались в разные годы.
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