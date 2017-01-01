Культурно-образовательный фестиваль «Литературный рельс» состоялся в Московском метро

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 19.04 23:23

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58 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206028

В Технической библиотеке на станции «Выставочная» Московского метро состоялся ежегодный культурно-образовательный фестиваль «Литературный рельс». Мероприятие приурочили к ежегодной Библионочи, а также к 455-летию со дня печати первой типографской книги на русском языке «Апостол».Более 40 участников в Технической библиотеке Московского метрополитена прочитали стихотворения о транспорте или путешествиях. После выступления каждый из них получил памятный подарок – часть настоящего рельса Московского метрополитена. Гости смогли послушать увлекательную лекцию об истории Технической библиотеки метрополитена, а также посмотреть демонстрацию легендарной Большой советской энциклопедии из фондов библиотеки и библиотекарских печатей, которые использовались в разные годы.