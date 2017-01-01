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Тепло, но ветрено вечером в Москве

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
19.04 23:27
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В Москве тепло, но ветрено. Осадков нет. Атмосферное давление составляет 743 мм рт. ст. Столбик термометра держится на отметке +12°C.

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