Тепло, но ветрено вечером в Москве
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 19.04 23:27
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- 48
В Москве тепло, но ветрено. Осадков нет. Атмосферное давление составляет 743 мм рт. ст. Столбик термометра держится на отметке +12°C.
- 48
В Москве тепло, но ветрено. Осадков нет. Атмосферное давление составляет 743 мм рт. ст. Столбик термометра держится на отметке +12°C.
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