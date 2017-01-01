s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Лужниках закончилась реставрация скульптур "Земля и Вода", созданной по эскизам Веры Мухиной

В Лужниках закончилась реставрация скульптур "Земля и Вода", созданной по эскизам Веры Мухиной

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19.04 23:29
  • 20
  • 0

В Москве закончилась реставрация аллегорических скульптур "Земля и Вода" - объекта культурного наследия федерального значения, созданного по эскизам Веры Мухиной в Лужниках в 1957 году. Со временем на поверхности памятника появились многочисленные раковины, трещины, отколотые фрагменты, которые могли привести к его полному разрушению. После проведения восстановительных работ скульптуры приобрели свой исторический облик.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
00:45 | denis947
Один человек пострадал в ДТП на Южнопортовой улице в Москве
16 0
00:15 | Uwis
Первые пассажиры прокатились сегодня по канатной дороге через Москва-реку
46 1
19.04 13:14 | denis947
На канатной дороге в Лужниках началась установка кабинок
37 0
15.04 19:18 | LaimeLaim
Реставрационные работы на соборе иконы Божьей Матери «Знамение»