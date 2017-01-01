В Лужниках закончилась реставрация скульптур "Земля и Вода", созданной по эскизам Веры Мухиной

Автор: Uwis Дата публикации: 19.04 23:29

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В Москве закончилась реставрация аллегорических скульптур "Земля и Вода" - объекта культурного наследия федерального значения, созданного по эскизам Веры Мухиной в Лужниках в 1957 году. Со временем на поверхности памятника появились многочисленные раковины, трещины, отколотые фрагменты, которые могли привести к его полному разрушению. После проведения восстановительных работ скульптуры приобрели свой исторический облик.