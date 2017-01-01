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Первые пассажиры прокатились сегодня по канатной дороге через Москва-реку

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:15
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На канатной дороге, которая свяжет «Лужники» и Воробьевы горы начались пуско-наладочные работы, основные строительные работы уже завершены. Канатная дорога будет включать в себя три станции: «Лужники», «Воробьевская набережная» и «Воробьевы горы». Пропускная способность составит 1,6 тысячи человек в час, в ходу будет 35 кабин. Время в пути составит пять минут.

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