Новая подстанция скорой помощи начнет обслуживать жителей Бабушкинского района Москвы осенью 2018 года
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:11
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Здание рассчитано на 20 машин. Первый этаж предназначен для автомобилей скорой помощи. Здесь же разместятся автомойка, диспетчерская, помещения для оказания первой медицинской помощи.
На втором этаже будут расположены бытовые помещения: столовая, комнаты отдыха выездных бригад.
Третий этаж отведут под административный блок, аптеку, помещения для проведения совещаний и учебную комнату.
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