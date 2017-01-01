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Новая подстанция скорой помощи начнет обслуживать жителей Бабушкинского района Москвы осенью 2018 года

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:11
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Подстанция строится на месте старой, располагавшейся в деревянном бараке, расположенной по ул. Лётчика Бабушкина, дом 13а.
Здание рассчитано на 20 машин. Первый этаж предназначен для автомобилей скорой помощи. Здесь же разместятся автомойка, диспетчерская, помещения для оказания первой медицинской помощи.
На втором этаже будут расположены бытовые помещения: столовая, комнаты отдыха выездных бригад.
Третий этаж отведут под административный блок, аптеку, помещения для проведения совещаний и учебную комнату.

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