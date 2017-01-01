В Щербинке загорелся магазин фейерверков
- Автор:
- goldhester01
- Дата публикации:
- 01:21
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- 24
В Щербинке рядом с железнодорожной платформой произошел серьезный пожар в одноэтажном кирпичном здании по адресу: Остафьевское шоссе, д. 1. Загорелись торговые точки и магазин фейерверков. Площадь пожара составила около 250 кв. метров. К часу ночи пожар был ликвидирован.
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