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В Щербинке загорелся магазин фейерверков

Автор:
goldhester01
Дата публикации:
01:21
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В Щербинке рядом с железнодорожной платформой произошел серьезный пожар в одноэтажном кирпичном здании по адресу: Остафьевское шоссе, д. 1. Загорелись торговые точки и магазин фейерверков. Площадь пожара составила около 250 кв. метров. К часу ночи пожар был ликвидирован.

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