В Новосибирской области ларьки растут как грибы
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 11:40
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- 14
"В селе Криводановка, что в Новосибирской области, жители уже устали от того беспредела, который здесь творится. Уже скоро не останется ни одного свободного участка земли: все заставлено страшными ларьками! Мамам с детьми негде гулять. Недавно опять вырос очередной магазинчик, на который у хозяина даже документов нет!".
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