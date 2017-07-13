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В Новосибирской области ларьки растут как грибы

Автор:
Аноним
Дата публикации:
11:40
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Жители Новосибирской области жалуются на то, что уличные ларьки в селе Криводановка растут как грибы после дождя. Люди жалуются, что местным жителям не остаётся места для прогулок. Но, по словам мобильного репортёра, на Садовой улице на днях появился ещё один "страшный коробок".
Вот, что пишет мобильный репортёр:

"В селе Криводановка, что в Новосибирской области, жители уже устали от того беспредела, который здесь творится. Уже скоро не останется ни одного свободного участка земли: все заставлено страшными ларьками! Мамам с детьми негде гулять. Недавно опять вырос очередной магазинчик, на который у хозяина даже документов нет!".

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