Волгоградцы на улице Панфёрова живут как на пороховой бочке

Автор: Laimusgreig Дата публикации: 09:48

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36 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206041

Жители многоквартирного дома №8 на улице Панфёрова в Волгограде живут в страхе. Несколько лет назад их многоэтажку признали аварийной. В некоторых квартирах до сих пор живут люди - живут, признаётся автор ролика, как на пороховой бочке. А всё потому, что часть здания - заброшена. В окнах выбиты стёкла, проходы завалены мусором. Любой может попасть в дом и специально или по неосторожности устроить пожар. "Нас уже очень много раз поджигали, жильцы боятся сгореть!" - пишет мобильный репортёр. Жители просят принять скорейшие меры и решить судьбу людей, которые остаются в этом опасном для жизни доме.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Аварийный дом признан в 2014 году. Дом затапливает, и полдома не жилое. Жильцы боятся поджога. Было поджигание дома неоднократно. Сейчас идёт вода, и дом затопляется. Очень много раз поджигали, и жильцы боятся сгореть. А сейчас вода топит дом. Разным инстанциям нет дела".