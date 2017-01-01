Волгоградцы на улице Панфёрова живут как на пороховой бочке
- Автор:
- Laimusgreig
- Дата публикации:
- 09:48
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- 36
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Аварийный дом признан в 2014 году. Дом затапливает, и полдома не жилое. Жильцы боятся поджога. Было поджигание дома неоднократно. Сейчас идёт вода, и дом затопляется. Очень много раз поджигали, и жильцы боятся сгореть. А сейчас вода топит дом. Разным инстанциям нет дела".
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