На Манежной площади включили фонтаны
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 11:35
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- 16
В центре Москвы на Манежной площади стратовал сезон фонтанов. Сотрудники "Гормоста" совершили пробный запуск фонтанного комплекса на Манежной площади.
- 16
В центре Москвы на Манежной площади стратовал сезон фонтанов. Сотрудники "Гормоста" совершили пробный запуск фонтанного комплекса на Манежной площади.
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