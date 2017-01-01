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На Манежной площади включили фонтаны

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:35
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В центре Москвы на Манежной площади стратовал сезон фонтанов. Сотрудники "Гормоста" совершили пробный запуск фонтанного комплекса на Манежной площади.

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