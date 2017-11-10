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В пунктах городского велопроката Москвы появились первые велосипеды

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:11
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В пунктах городского велопроката Москвы уже появились первые велосипеды.

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