В Казахстане спасли замурованного в бетонной плите котёнка
Это трогательное видео
из Казахстана. Там вызволили из ловушки кота, который застрял в отверстии бетонной плиты. Так, что торчала одна голова. Каким образом вообще смог туда забраться - непонятно. Но рассуждать об этом спасателям было некогда. Плиту расколотили. Сначала вытянули наружу передние лапы хвостатого страдальца. А затем вытащили его полностью. Действовали максимально аккуратно, поэтому животное, как сообщается
, отделалось испугом. Видео: Instagram / spas_1355
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