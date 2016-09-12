Под Новороссийском взорвалась цистерна с пропаном
В сети появилось видео взрыва
цистерны с пропаном под Новороссийском. Сообщается
, что ЧП произошло 13 апреля при въезде в посёлок Владимировка. Неуправляемая фура протаранила АЗС. Грузовик снёс хлипкое ограждение, пробил одну из цистерн, вторая от удара немного сдвинулась в сторону. Утечка газа продолжалась около тридцати секунд, а потом взрыв и огонь. Площадь пожара была небольшой: примерно 200 квадратных метров, но на тушение понадобилось почти полтора часа. Столб чёрного дыма был виден за несколько километров, а на дороге образовалась пробка. Видео: YouTube / Дальнобой 616
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