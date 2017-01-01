Ямочный ремонт в городе Коврове Владимирской области

Автор: Дмитрий Дата публикации: 01:44

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Сегодня на улице Грибоедова в городе Коврове Владимирской области, производился ямочный ремонт дорожного покрытия. Вроде бы дорожники из другой "фирмы", а асфальтировку ведут по аналогичной "технологии, что и ДСУ-3. Только сегодня от администрации никого не было и солнышко светит. Эти на асфальт не поскупились, однако, судя по всему, использовали остывший и не очень-то старались производить утрамбовку. И, вновь, чисто случайно увидели, никто из властей нам ничего не сообщил, где будут производить ремонт