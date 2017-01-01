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В подмосковной Балашихе сгорела маршрутка

Автор:
Настя Шацких
Дата публикации:
20.04 23:52
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В подмосковной Балашихе сгорела маршрутка. Инцидент произошёл у автостанции «Южная» на улице Некрасова. Информация о пострадавших не поступало.

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