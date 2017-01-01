В подмосковной Балашихе сгорела маршрутка

Автор: Настя Шацких Дата публикации: 20.04 23:52

20

20 0

В подмосковной Балашихе сгорела маршрутка. Инцидент произошёл у автостанции «Южная» на улице Некрасова. Информация о пострадавших не поступало.