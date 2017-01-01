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Деревья и кустарники высадили на Зубовском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:39
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На Зубовском бульваре высадили деревья и кустарники, создали газоны, тем самым преобразили и оживили бульвар.

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