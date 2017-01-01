Деревья и кустарники высадили на Зубовском бульваре
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:39
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- 23
На Зубовском бульваре высадили деревья и кустарники, создали газоны, тем самым преобразили и оживили бульвар.
- 23
На Зубовском бульваре высадили деревья и кустарники, создали газоны, тем самым преобразили и оживили бульвар.
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