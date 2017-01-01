Мастер-класс по поделкам из глины прошёл в Старом Осколе
- Автор:
- Николай Черных
- Дата публикации:
- 20.04 23:42
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- 21
Калужский гость в Старом Осколе провел 2-х часовое занятие с участием 60 обучающихся и их преподавателей. Удивительно, дети не только усидели отведенное время, но и изготовили большое число фигурок из глины, впитав знания о вековом Хлудневском народном промысле. Более 200 различных сюжетов поделок, которыми владеет мастер, способны значительно расширить кругозор детей, а для специалистов в первую очередь интересна техника исполнения. Все участники творческого проекта совершили путешествие в историю древней Руси и получили профессиональные навыки работы с природным материалом. Занятие прошло в Старооскольской Детской школе искусств им. М.Эрденко.
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