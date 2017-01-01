s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Мастер-класс по поделкам из глины прошёл в Старом Осколе

Мастер-класс по поделкам из глины прошёл в Старом Осколе

Автор:
Николай Черных
Дата публикации:
20.04 23:42
  • 21
  • 0

"Дети устали от игрушек в виде бэтменов и человеков-пауков. Поэтому занялись лепкой традиционной глиняной игрушки", - так объясняет всплеск интереса к промыслу ведущий мастер-класса Вадим Востриков.
Калужский гость в Старом Осколе провел 2-х часовое занятие с участием 60 обучающихся и их преподавателей. Удивительно, дети не только усидели отведенное время, но и изготовили большое число фигурок из глины, впитав знания о вековом Хлудневском народном промысле. Более 200 различных сюжетов поделок, которыми владеет мастер, способны значительно расширить кругозор детей, а для специалистов в первую очередь интересна техника исполнения. Все участники творческого проекта совершили путешествие в историю древней Руси и получили профессиональные навыки работы с природным материалом. Занятие прошло в Старооскольской Детской школе искусств им. М.Эрденко.

Россия, Белгородская область, Старый Оскол, мкр. Молодогвардеец, д. 15
  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

193 0
18.04 22:47 | Николай Черных
В Старом Осколе памятники архитектуры уходят в небытие
43 0
15.04 14:50 | Yulia_Evgeniy_Myakotiny
Плохие дороги Старого Оскола
36 0
15.04 00:13 | Uwis
Парк «Сокольники» стал одной из площадок проведения общегородского фестиваля «Пасхальный дар»
74 1
02.04 22:48 | krava123
В Крыму ямы на дороге "залатали" глиной