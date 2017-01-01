Мастер-класс по поделкам из глины прошёл в Старом Осколе

Автор: Николай Черных Дата публикации: 20.04 23:42

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206072

"Дети устали от игрушек в виде бэтменов и человеков-пауков. Поэтому занялись лепкой традиционной глиняной игрушки", - так объясняет всплеск интереса к промыслу ведущий мастер-класса Вадим Востриков.Калужский гость в Старом Осколе провел 2-х часовое занятие с участием 60 обучающихся и их преподавателей. Удивительно, дети не только усидели отведенное время, но и изготовили большое число фигурок из глины, впитав знания о вековом Хлудневском народном промысле. Более 200 различных сюжетов поделок, которыми владеет мастер, способны значительно расширить кругозор детей, а для специалистов в первую очередь интересна техника исполнения. Все участники творческого проекта совершили путешествие в историю древней Руси и получили профессиональные навыки работы с природным материалом. Занятие прошло в Старооскольской Детской школе искусств им. М.Эрденко.Россия, Белгородская область, Старый Оскол, мкр. Молодогвардеец, д. 15