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Переменная облачность и сильные порывы ветра в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:53
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В столице целый день наблюдались сильные порывы ветра, которые ближе к вечеру стихли.

  • 17
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