Дворцово-парковый ансамбль "Кусково" на востоке Москвы с высоты птичьего полета

Автор: denis947 Дата публикации: 20:53

17

17 0

Дворцово-парковый ансамбль "Кусково" с высоты птичьего полета. Бывшее имение графов Шереметевых, где сохранился архитектурно-художественный ансамбль XVIII века. Расположен на востоке Москвы на территории района Вешняки. Ансамбль включает: дворец, построенный во второй половине XVIII века в стиле классицизма; регулярный, украшенный скульптурой парк с павильонами: «Грот», «Оранжерея» (проекты крепостного архитектора Фёдора Аргунова, вторая половина XVIII в.), «Эрмитаж» (вторая половина XVIII в.), «Итальянский» (XVIII в.) и «Голландский» (XVIII в.) домики; Церковь Спаса Всемилостивого (XVIII в.); Музей керамики