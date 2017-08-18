s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дворцово-парковый ансамбль "Кусково" на востоке Москвы с высоты птичьего полета

Дворцово-парковый ансамбль "Кусково" на востоке Москвы с высоты птичьего полета

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:53
  • 17
  • 0

Дворцово-парковый ансамбль "Кусково" с высоты птичьего полета. Бывшее имение графов Шереметевых, где сохранился архитектурно-художественный ансамбль XVIII века. Расположен на востоке Москвы на территории района Вешняки. Ансамбль включает: дворец, построенный во второй половине XVIII века в стиле классицизма; регулярный, украшенный скульптурой парк с павильонами: «Грот», «Оранжерея» (проекты крепостного архитектора Фёдора Аргунова, вторая половина XVIII в.), «Эрмитаж» (вторая половина XVIII в.), «Итальянский» (XVIII в.) и «Голландский» (XVIII в.) домики; Церковь Спаса Всемилостивого (XVIII в.); Музей керамики

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
20:53 | LaimeLaim
Переменная облачность и сильные порывы ветра в столице
117 1
13:46 | denis947
Автомобиль выгорел дотла на шоссе Энтузиастов в Москве
42 1
19.04 15:17 | denis947
Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском с высоты птичьего полета
307 2
18.08.2017 23:11 | denis947
В Кусковском лесопарке перевернулась машина такси: двое пострадали