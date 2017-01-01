Вымытым после зимы памятником А. С. Пушкину любуются прохожие
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 22:08
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- 18
Вымытым после зимы памятником А. С. Пушкину любуются прохожие.
- 18
Вымытым после зимы памятником А. С. Пушкину любуются прохожие.
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