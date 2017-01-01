s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Вымытым после зимы памятником А. С. Пушкину любуются прохожие

Вымытым после зимы памятником А. С. Пушкину любуются прохожие

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
22:08
  • 18
  • 0

Вымытым после зимы памятником А. С. Пушкину любуются прохожие.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
22:07 | Artem_077
В уличных точках велопроката начал появляться двухколёсный педальный транспорт
319 3
17.04 10:59 | tim777
Памятник столичным пожарным открыли в центре Москвы