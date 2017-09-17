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В уличных точках велопроката начал появляться двухколёсный педальный транспорт

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
22:07
  • 19
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В уличных точках велопроката начал появляться двухколёсный педальный транспорт.

  • 19
  • 0

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