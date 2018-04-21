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21 и 22 апреля восточный вестибюль станции «Белорусская» будет закрыт для ремонта подуличного перехода

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
00:10
  • 42
  • 1

В ближайшие выходные, 21 и 22 апреля восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии будет закрыт для ремонта подуличного перехода. Он возобновит работу в понедельник, 23 апреля, в 05:30.

Для проведения ремонтных работ специально были выбраны выходные, поскольку пассажиропоток на станции значительно ниже, чем в будни. Сама станция при этом продолжит работать. Попасть на неё можно будет через западный вестибюль или одноименную станцию Замоскворецкой линии.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров в районе временных ограничений будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

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Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    01:07
    АГН "Москва" в 00:43 http://www.mskagency.ru/materials/2773928 21.04.18
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