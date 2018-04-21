21 и 22 апреля восточный вестибюль станции «Белорусская» будет закрыт для ремонта подуличного перехода
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 00:10
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Для проведения ремонтных работ специально были выбраны выходные, поскольку пассажиропоток на станции значительно ниже, чем в будни. Сама станция при этом продолжит работать. Попасть на неё можно будет через западный вестибюль или одноименную станцию Замоскворецкой линии.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров в районе временных ограничений будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
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