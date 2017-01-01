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119 лет назад в Москве открылось трамвайное движение

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
13:07
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Торжественный парад ретро-трамваев открыли в центре Москвы. Праздник приурочен к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в городе. До 15 часов на Чистопрудном бульваре ретро-транспортор смогут полюбоваться все желающие. Впервые на параде представлены уникальные ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе Мосгортранса. Вниманию гостей также представили легендарную конку XIX века, вагоны «Ф» 1908 года выпуска, «КМ» и «КП» – 1930-х годов. Все вагоны можно будет посетить и сфотографировать. Гостей встречают артисты в исторических костюмах.

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Комментарии (1)

  • Artem_077
    13:21
    Сколько ещё будет репортажей про парад трамваев? Штук 7 осилишь?
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