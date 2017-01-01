Предупреждение в парках о шквалистом ветре
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 14:13
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- 45
В парках столицы через громкоговоритель предупреждают о сильном ветре. Чтобы посетители парка были осторожны.
- 45
В парках столицы через громкоговоритель предупреждают о сильном ветре. Чтобы посетители парка были осторожны.
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