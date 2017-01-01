s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Высадка молодых деревьев на ВДНХ в рамках акции «Миллион деревьев»

Высадка молодых деревьев на ВДНХ в рамках акции «Миллион деревьев»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:54
  • 24
  • 0

Высадка молодых деревьев на ВДНХ в рамках акции «Миллион деревьев».

  • 24
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
16:48 | LaimeLaim
Форзиция распустила свои прекрасные цветки в центральной части столицы
41 0
18.04 00:47 | Uwis
В Москве меняют дорожное покрытие около 57 павильона ВДНХ
31 0
11:37 | Artem_077
Акция «Миллион деревьев» прошла в районе Замоскворечье, в ходе которой высадили молодые деревья и кустарники