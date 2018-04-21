Один человек погиб в результате пожара в строительных бытовках в центре Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 15:21
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21 апреля в столичном районе Замоскворечье на территории строительного объекта, находящегося по адресу улица Малая Ордынка д.26 произошел пожар. Очаг возгорания находился в одной из строительных бытовок. Позднее огонь перекинулся на соседнюю бытовку примыкающую к первой, где произошел пожар. К месту ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, которым в скором времени удалось справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 20 кв.м В ходе разбора завалов в одной из бытовок было обнаружен один погибший. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Причины произошедшего устанавливаются.
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