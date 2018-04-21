s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Один человек погиб в результате пожара в строительных бытовках в центре Москвы

Один человек погиб в результате пожара в строительных бытовках в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:21
  • 49
  • 2

21 апреля в столичном районе Замоскворечье на территории строительного объекта, находящегося по адресу улица Малая Ордынка д.26 произошел пожар. Очаг возгорания находился в одной из строительных бытовок. Позднее огонь перекинулся на соседнюю бытовку примыкающую к первой, где произошел пожар. К месту ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, которым в скором времени удалось справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 20 кв.м В ходе разбора завалов в одной из бытовок было обнаружен один погибший. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Причины произошедшего устанавливаются.

  • 49
  • 2

Комментарии (2)

  • alextsaryev99
    16:17
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:39
    http://www.mskagency.ru/materials/2774002
  • MR_Denis
    16:41
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:39 http://www.mskagency.ru/materials/2774002 21.04.18. Ссылка на портал добавлена.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
16:48 | LaimeLaim
Форзиция распустила свои прекрасные цветки в центральной части столицы
50 0
01:06 | Uwis
Промывка элементов декора на фасаде ЦВЗ "Манеж" после зимы
6 0
12:49 | Аноним
В Чебоксарах на стройке произошел пожар
203 2
08.03 20:16 | Разведчик
Шесть бытовок сгорели на 107 км МКАД