Один человек погиб в результате пожара в строительных бытовках в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 15:21

49

49 2

21 апреля в столичном районе Замоскворечье на территории строительного объекта, находящегося по адресу улица Малая Ордынка д.26 произошел пожар. Очаг возгорания находился в одной из строительных бытовок. Позднее огонь перекинулся на соседнюю бытовку примыкающую к первой, где произошел пожар. К месту ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, которым в скором времени удалось справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 20 кв.м В ходе разбора завалов в одной из бытовок было обнаружен один погибший. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Причины произошедшего устанавливаются.