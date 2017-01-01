В столичном регионе отмечаются резкие порывы ветра

Автор: tim777 Дата публикации: 15:41

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Управление МЧС по Москве предупреждает жителей столицы об опасных погодных явлениях в столице во второй половине дня 21 апреля и ночью 22 апреля. «По информации Росгидромета, во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, вечером 21 апреля - резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В связи с прогнозируемыми опасными природными явлениями МЧС рекомендует: находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями», - говорится в сообщении. Также рекомендуется не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, спасатели советуют пережидать опасные погодные условия в капитальных строениях и парковать автомобили в гаражах, вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций и опор линий электропередач.