s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В столичном регионе отмечаются резкие порывы ветра

В столичном регионе отмечаются резкие порывы ветра

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:41
  • 38
  • 0

Управление МЧС по Москве предупреждает жителей столицы об опасных погодных явлениях в столице во второй половине дня 21 апреля и ночью 22 апреля. «По информации Росгидромета, во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, вечером 21 апреля - резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В связи с прогнозируемыми опасными природными явлениями МЧС рекомендует: находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями», - говорится в сообщении. Также рекомендуется не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, спасатели советуют пережидать опасные погодные условия в капитальных строениях и парковать автомобили в гаражах, вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций и опор линий электропередач.

  • 38
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
16:48 | LaimeLaim
Форзиция распустила свои прекрасные цветки в центральной части столицы
18 0
16:35 | LaimeLaim
Яркое солнце, шквалистый ветер и столица перед резким похолоданием