Мотоклуб "Ночные волки" открыли мотосезон 2018 в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 15:59

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21 апреля в Москве клубом "Ночные волки" во главе с Александром Залдостановым (Хирург) был торжественно открыт мотосезон 2018. В 12 часов колонна в сопровождении ГИБДД стартовала из клуба "Ночные волки" в "Крокус Сити". Здесь представлена программа мероприятий в честь открытия мотосезона. Выставки, показательные выступления , трюковое шоу. Впервые: сборная России по Гидрофлаю. Затем колонна выдвигается на Смотровую площадку Воробьёвых Гор. На Смотровой участников ждёт аттракцион "шар смелости", трюковое вождение мотоциклов внутри шара. А вечером возвращение в байк-центр, где пройдёт рок-концерт на главной уличной сцене. Кульминация программы открытия мотосезона: шоу спецэффектов, живые декорации, диковинная техника, мотофристайл и фирменный салют от команды Байк-Центра.