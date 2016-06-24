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Казаки маршем прошлись по главным улицам Краснодара

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
16:25
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Парад, посвящённый 27-й годовщине принятия закона о Дне реабилитации кубанского казачества, 21 апреля собрал свыше 10 тысяч участников. Казаки прошли от Войскового собора святого Александра Невского по центральной улице города - Красной, до Театральной площади, где и состоялся сам парад. Посмотреть на него пришли несколько тысяч краснодарцев, а также и гостей кубанской столицы. В торжественном мероприятии принял участие глава Краснодара - Евгений Первышов.

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