Высадка сезонных цветов на клумбы на Поклонной горе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:24

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На Поклонной горе работники парка высаживают на клумбы сезонные цветы. Которые долго будут радовать посетителей парка своей красотой.