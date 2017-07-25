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Высадка сезонных цветов на клумбы на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:24
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На Поклонной горе работники парка высаживают на клумбы сезонные цветы. Которые долго будут радовать посетителей парка своей красотой.

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