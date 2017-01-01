На востоке столицы два дерева упали на жилой дом и выбили стекла

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На востоке столицы два дерева упали на жилой дом и повыбивали окна, а также повредили уличные карнизы и спутниковые антены. Кроме этого, деревья сорвали электрические провода, которые висели во дворе над парковкой. Обломанные ветки засыпали палисадники и перегородили вход у двух подъездов. Жильцы в ужасе от случившегося урагана. Некоторые уже заклеили свои выбитые окна подручными средствами и скотчем.