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После небольшого дождя на юго-западе столицы появилась радуга

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:48
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После непродолжительного дождя на юго-западе столицы в вечернем небе появилась радуга.

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