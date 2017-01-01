После небольшого дождя на юго-западе столицы появилась радуга
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:48
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- 33
После непродолжительного дождя на юго-западе столицы в вечернем небе появилась радуга.
- 33
После непродолжительного дождя на юго-западе столицы в вечернем небе появилась радуга.
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