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В Талдоме ветер снес автобусную остановку

Автор:
Marmesh
Дата публикации:
20:34
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В подмосковном Талдоме ветер опрокинул автобусную остановку.

  • 18
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