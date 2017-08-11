В Талдоме ветер снес автобусную остановку
- Автор:
- Marmesh
- Дата публикации:
- 20:34
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- 18
В подмосковном Талдоме ветер опрокинул автобусную остановку.
- 18
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256
11.08.2017 09:26 | Telefon0077
В подмосковном Талдоме ветер опрокинул автобусную остановку.
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