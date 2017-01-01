На улице Академика Королева в Москве ветер повалил дерево
- Автор:
- agapkin09
- Дата публикации:
- 20:36
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- 16
На улице Академика Королева у дома № 8, к. 3, в Москве ветер повалил дерево.
- 16
На улице Академика Королева у дома № 8, к. 3, в Москве ветер повалил дерево.
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