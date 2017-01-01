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На улице Академика Королева в Москве ветер повалил дерево

Автор:
agapkin09
Дата публикации:
20:36
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На улице Академика Королева у дома № 8, к. 3, в Москве ветер повалил дерево.

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