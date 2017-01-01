Аллея Долголетия появилась сегодня в парке "Сокольники"

Автор: Uwis Дата публикации: 20:35

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Сегодня участники проекта Правительства Москвы «Московское долголетие» и представители нескольких поколений многодетных семей высадили липы в парке «Сокольники». Инициатива создания Аллеи Долголетия принадлежит москвичам, участвующим в проекте по организации досуга граждан старшего поколения. Ранее сами жители города выбрали название для проекта — «Московское долголетие». Сейчас на различные творческие, спортивные и образовательные программы записалось более 85 тысяч человек, а 50 тысяч граждан старшего поколения уже приступили к занятиям.