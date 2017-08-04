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Ветер "водил волнами" кровлю жилого дома в Перово

Автор:
life3517
Дата публикации:
21:23
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Сильный ветер "водил волнами" кровлю жилого дома в Перово.

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