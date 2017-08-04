Ветер "водил волнами" кровлю жилого дома в Перово
- Автор:
- life3517
- Дата публикации:
- 21:23
-
- 9
Сильный ветер "водил волнами" кровлю жилого дома в Перово.
- 9
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14
21:19 | Аноним
794
04.08.2017 10:37 | denis947
Сильный ветер "водил волнами" кровлю жилого дома в Перово.
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