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В Тихвине состоялся 34-й открытый музыкальный конкурс

Автор:
Leobr
Дата публикации:
21:23
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В Тихвине сегодня прошел 34-й Открытый конкурс исполнителей имени Н. А. Римского-Корсакова, организуемый Тихвинской ДШИ имени композитора - при поддержке Правительства Ленинградской области и Администрации города Тихвин. Соревновались ребята не только Тихвина, но и из других регионов. "Надо жить дружно! Надо жить собрано!" Надо жить красиво!" - это слова на открытии члена жюри Николая Александровича Кравцова, отметившего важность возобновление такого конкурса. После открытия прошли конкурсные выступления - к сожалению я не смог одновременно везде снимать и номинацию "Фортепиано" не видел. Предлагаю некоторые другие выступления. На подведении итогов перед конкурсантами выступил ансамбль ручных колокольчиков преподавателей Тихвинской ДШИ имени Н. А. Римского-Корсакова "Перезвоны".

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