Сильный ветер поднял в воздух металлический тент в Чертаново Северное

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Сильный порывистый ветер поднял в воздух металлический тент на юге Москвы. ЧП произошло в мкр. Чертаново Северное, в Битцевском проезде, напротив дома № 5 к. Б. Металлические конструкции задели провода и потянули за собой столб, которые у основания надломился и упал на газон. На место прибыли аварийная бригада, которая ликвидирует последствия обрыва проводов и падения столба.