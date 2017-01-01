s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сильный ветер поднял в воздух металлический тент в Чертаново Северное

Сильный ветер поднял в воздух металлический тент в Чертаново Северное

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
21.04 22:46
  • 56
  • 0

Сильный порывистый ветер поднял в воздух металлический тент на юге Москвы. ЧП произошло в мкр. Чертаново Северное, в Битцевском проезде, напротив дома № 5 к. Б. Металлические конструкции задели провода и потянули за собой столб, которые у основания надломился и упал на газон. На место прибыли аварийная бригада, которая ликвидирует последствия обрыва проводов и падения столба.

  • 56
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

48 0
00:03 | Dmitriy Zakharov
Движение поездов на МЦК остановлено из-за падения кровли навеса на пути
31 0
21.04 23:36 | Uwis
Устранение последствий падения дерева на Бойцовой улице в Москве
61 1
21.04 22:27 | AlTeg()
Последствия падения дерева на трёх детей на Сумской улице в Москве
61 0
21.04 21:23 | life3517
Ветер "водил волнами" кровлю жилого дома в Перово
55 0
21.04 22:15 | Den_Skaako
Упавшее дерево частично перекрыло движение на Большом Купавненском проезде в Москве