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Движение поездов на МЦК остановлено из-за падения кровли навеса на пути

Автор:
Dmitriy Zakharov
Дата публикации:
00:03
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Ураган в Москве обрушил кровлю платформы "Локомотив" на пути и провода МЦК. Движение поездов приостсновлено.

  • 48
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