Движение поездов на МЦК остановлено из-за падения кровли навеса на пути

Автор: Dmitriy Zakharov Дата публикации: 00:03

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Ураган в Москве обрушил кровлю платформы "Локомотив" на пути и провода МЦК. Движение поездов приостсновлено.