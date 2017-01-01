Движение поездов на МЦК остановлено из-за падения кровли навеса на пути
- Автор:
- Dmitriy Zakharov
- Дата публикации:
- 00:03
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- 48
Ураган в Москве обрушил кровлю платформы "Локомотив" на пути и провода МЦК. Движение поездов приостсновлено.
- 48
Ураган в Москве обрушил кровлю платформы "Локомотив" на пути и провода МЦК. Движение поездов приостсновлено.
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