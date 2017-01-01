s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Видном сильный ветер повредил крышу остановки

В Видном сильный ветер повредил крышу остановки

Автор:
vad_777
Дата публикации:
04:16
  • 34
  • 0

На автобусной остановке в Подмосковье сильный ветер снёс часть пластиковой крыши. Без пострадавших.

  • 34
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
08:25 | Darmarochka
Ветер повредил забор в Пресненском районе Москвы
85 0
21.04 20:36 | geldor1802
В подмосковном Протвино упавшее дерево пробило стекла автомобиля
84 0
21.04 22:46 | AlTeg()
Сильный ветер поднял в воздух металлический тент в Чертаново Северное
46 0
21.04 20:34 | Marmesh
В Талдоме ветер снес автобусную остановку
1803 2
13.02 13:41 | denis947
Горящая в Видном свалка отравляет жителей города и юга Москвы