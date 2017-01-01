В Видном сильный ветер повредил крышу остановки
- Автор:
- vad_777
- Дата публикации:
- 04:16
-
- 34
На автобусной остановке в Подмосковье сильный ветер снёс часть пластиковой крыши. Без пострадавших.
- 34
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46
21.04 20:34 | Marmesh
На автобусной остановке в Подмосковье сильный ветер снёс часть пластиковой крыши. Без пострадавших.
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