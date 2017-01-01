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Сильная метель обрушилась на Кировскую область

Автор:
John Sannikov
Дата публикации:
08:23
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Поездка из Москвы в Киров - из лета в зиму.

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